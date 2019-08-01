Мотовило и чапельник можно увидеть в музее крестьянского быта в деревне Насекина

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Мотовило, чапельник и инструменты для прядения льна представлены в музее крестьянского быта начала XX век, который открылся в дер. Насекина Тюменского района.

"Экспонаты собирали всем миром. Что-то осталось от прежних хозяев дома. Почистили, ошкурили и замечательный подвесной шкафчик для посуды радует посетителей. Некоторые в подарок принесли друзья, соседи. Экспонатов много, все они с историей. Главное, что эти вещи вышли в наше время из обихода, а у нас можно их не только потрогать, но и попробовать их в деле. Мало кто представляет себе, что такое кросно, мотовило, чапельник?", — поделилась управляющая музея Инна Нестерова.

Новый музей разместили в старом деревянном доме-пятистенке, стоящем в дер. Насекина по Ирбитскому тракту. Он представляет собой подворье крестьянского хозяйства XIX века.

Как рассказала Инна Нестерова, экспозиция, размещенная в двух частях дома, отражает этапы истории развития крестьянского дома, дает представление о жизни и быте крестьян XIX-XX вв. Первая часть – изба с большой русской печью и аскетичным традиционным для XIX века убранством (столы, домотканые половики, махровый тюменский ковер, лавки, утварь, ткацкий стан, прялки, орудия труда).

В музее посетители смогут увидеть инструменты для прядения льна, обработки овечьей шерсти, станы для ткачества половиков и ковров, мебель, сундуки, приспособления для стирки и глажения белья, утварь для приготовления пищи, выпечки хлеба.

Вторая половина дома представляет жилую комнату-кабинет середины XX века. Комната отапливается круглой печью-голландкой, обставлена мебелью, настенными и настольными часами и приборами, украшена текстилем.

Открытие музея, по ее словам, прошло празднично, весело, с гуляньем в русских традициях. Торжество сопровождалось играми, хороводами, песнями, плясками, игрой на балалайке. Музей работает по выходным. С расписанием можно ознакомиться в сообществе.

Экскурсоводы поделятся с гостями сведениями о возникновении ремесел, покажут способы и приемы использования инструментов и приспособлений.

Инна Пахомова