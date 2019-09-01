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Тюменская область знакомит с Сибирью гостей выставки "Отдых-2019"

Общество, 17:05 12 сентября 2019

Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Возможности Тюменской области представляет делегация региона на Международной туристической выставке "Отдых-2019" в комплексе "Экспоцентр" в Москве. Гости выставки смогут узнать, чем удивит туристов Сибирь, познакомятся с местной культурой и традициями, сообщает региональное Агентство туризма.

Стенд Тюменской области оснащен тач-панелью, на которой в интерактивном формате представлен весь туристический потенциал региона. Также посетители могут увидеть имитацию знаменитых тюменских термальных источников, попробовать мороженое с олениной, кофе "Горячая нефть" и сибирское варенье.

Сстенд отражает богатую историю региона и рассказывает о ярких личностях, изменивших мир, чья жизнь была связана с Тюменской областью. Фотозона с воздушным шаром напоминает о великом русском ученом, авторе периодической системы химических элементов Дмитрии Менделееве, который также внес весомый вклад в развитие воздухоплавания, метеорологии и других сфер.

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# агентство туризма и продвижения Тюменской области

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