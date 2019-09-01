Тюменских первокурсников подготовят к выступлениям в "Космосе"

| Фото: пресс-служба МТЦ "Космос" | Фото: пресс-служба МТЦ "Космос"

Подготовку к осенним капустникам, дебютам первокурсников и юбилейному фестивалю "Областная студенческая весна"‎, который пройдет в 2020 году в апреле, начнут студенты тюменских университетов и колледжей в Молодежном театральном центре "Космос" с 23 сентября, сообщает пресс-служба МТЦ "Космос".

До 29 сентября более 300 студентов будут посещать мастер-классы, творческие прожарки, лекции, тренинги и неформальные батлы по направлениям студвесны: "Театр"‎, "Музыка"‎, "Оригинальный жанр"‎, "Хореография"‎, "Мода"‎, "Медиа"‎ и "Концертные программы".

"Первый курс — это начало насыщенной студенческой жизни. Главное в этом многообразии не упустить что-нибудь важное и воспользоваться всеми возможностями. Я приглашаю первокурсников начать новый сезон студенческого творчества вместе со старшекурсниками. Особенно тех, кто не знает, как создать концертную программу, которая принесет победу институту, или не уверен, какой вид творчества ему нравится — время пробовать все, — рассказал руководитель фестиваля "Областная студенческая весна"‎ Илья Титов.

С тюменскими первокурсниками встретятся региональные и федеральные эксперты. Например, для студентов направления "Музыка"‎ мастер-класс проведет лауреат международных фестивалей и конкурсов, музыкант телешоу "Однажды в России"‎, участник инди-рок группы "Фруктовый кефир"‎ Андрей Рузняев (Москва).

Хореограф-постановщик и экс-участник балета Аллы Духовой "Тодес"‎ Борис Рябинин (Екатеринбург) даст мастер-класс для направления "Хореография"‎. А официальный голос радиостанции "Европа плюс", актриса московского Центра драматургии и режиссуры, лауреат премии "Золотая маска"‎ Анастасия Сычёва расскажет о саундраме и проведет два тренинга — актерский и по развитию голоса.

Кроме того, в этом году Тюменская область продолжит сотрудничество с соседними регионами по вопросам студенческого творчества: экспертом в направлении "Мода"‎ станет дизайнер, руководитель мастерской "Кардиган"‎ Анна Чиняева (Сургут). В прошлом году ее коллекция вошла в число победителей международного конкурса "Русский силуэт"‎.

Подробную программу ищите в группе проекта‎ в соцсетях или на сайте премьера72.рф. За участие в мастер-классах, коммуникативных сессиях и вечерней программе студентам начислят баллы. Чем их больше, тем выше шанс стать участником выездной творческой смены "Премьера" и поработать над своим творческим номером совместно с экспертами .

Зарегистрироваться на интенсив одному или с командой можно по ссылке, заявки принимают до 21 сентября включительно.

Пресс-служба молодежного театрального центра "Космос": 8-969-800-40-41