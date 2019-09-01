Делегация Алтайского края знакомилась с мастерами парковой скульптуры в Уватском районе

| Фото: пресс-служба администрации Уватского района | Фото: пресс-служба администрации Уватского района

Возможность посмотреть фестиваль парковой скульптуры "Чудотворцы" и познакомиться с новыми мастерами в Уватском районе оценила делегация из Алтайского края. Гости поблагодарили главу района Сергея Путмина на встрече, сообщает пресс-служба районной администрации.

"Подобный фестиваль мы впервые проводили в Алтайском крае в прошлом году. Поставили для себя цель посмотреть, как проводятся такие мероприятия в других регионах, и обменяться опытом", – рассказала заместитель начальника отдела библиотек, искусств и народного творчества Министерства культуры Алтайского края Наталья Качанова.

Гостям особенно понравилась оригинальная тема фестиваля в Увате. В этом году участники изготавливают скульптуры и скульптурные композиции на основе легенды об Уватской земле.

"К вам приезжают мастера со всей России и зарубежья. И, прежде чем понять тему, которая заявлена на фестивале, они должны изучить историю края, интересные исторические факты, больше познакомиться с культурой коренного населения. Когда мы увидели эскизы участников, сразу стало понятно: они знают, куда приехали", – добавила Наталья Леонидовна.

В свою очередь положительным опытом проведения фестиваля поделился народный мастер России и Алтайского края, член Союза Художников России Виктор Романов. По его мнению, необходимо возрождать и популяризировать народные ремесла среди детей и молодежи. Поэтому в рамках алтайского фестиваля организовали площадку, где на протяжении всего мероприятия проводились мастер-классы для посетителей.

"Уватский фестиваль практически международного уровня. Очень интересно познакомиться и с участниками, и его организаторами", – резюмировал Виктор Романов.