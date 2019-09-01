Открыт прием заявок на детский конкурс "Моя IТ-идея"

| Фото: региональный информационно-образовательный центр | Фото: региональный информационно-образовательный центр

Прием заявок на детский конкурс информационно-коммуникационных технологий "Моя IТ-идея" продлится до 31 октября, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Состязание проводится ежегодно среди детей от шести до 14 лет. На конкурсе дети и подростки представляют идеи и проекты о цифровом будущем. Тематика работ касается совершенствования компьютерной техники, программного обеспечения, инновационных цифровых технологий (искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальности, робототехника).

Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и командой (не более трех человек). При оценке работ будут учитываться инновационность, оригинальность, степень проработанности проблемы, потенциальная практическая ценность и использование современных технологий для презентации идеи.

Авторов лучших трех работ наградят на торжественной церемонии в ноябре на XII Тюменском цифровом форуме и выставке информационных технологий "ИНФОТЕХ-2019".

Заявки необходимо отправлять на адрес: it-idea@72to.ru. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте.

Цель конкурса "Моя IТ-идея" - развитие научного и практического интереса к сфере информационно-коммуникационных технологий среди молодежи, выявление и продвижение инновационных и творческих IТ-идей и поддержки талантливых детей. Эти цели и задачи лежат в основе регионального проекта "Кадры для цифровой экономики", который реализуется в регионе в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" департаментом информатизации Тюменской области.