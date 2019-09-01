Около тридцати "Точек роста" откроют в школах Тюменской области

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

28 центров цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста" торжественно откроют в школах Тюменской области с 20 по 23 сентября, сообщает региональный департамент образования и науки.

Центры представляют собой коворкинг-пространства с зонами отдыха, проектирования, медиазонами, творческими и учебными уголками. Их задача – формирование современных компетенций и навыков у школьников, в том числе по учебным предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Это будут площадки для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей.

В день открытия ребят, педагогов и родителей ждут шахматные турниры, мастер-классы по оказанию первой медицинской помощи, по 3Д-моделированию, робототехнике и многое другое.

Так, например, в "Точке роста" Абатской школы №2 состоится спортивный баттл и детско-взрослый шахматный турнир.

В Казанской школе гостей праздника ждет мастер-класс "Роботы в нашей жизни" и демонстрация шлемов виртуальной реальности.

В Осиновской школе Вагайского района ребята отправятся в путешествие, посетят безопасный островок и познакомятся с промышленным дизайном.

В с. Окунево Бердюжского района детям и взрослым презентуют игропрактики. Здесь модно будет измерить свой прыжок и рост, поучаствовать в массовом раскрашивании элементов бренда "Точки роста", поучаствовать в фотосессии и работе клипмейкеров.

В "Точке роста" с. Новая Заимка Заводоуковского района можно будет увидеть химические фокусы, поуправлять роботами с помощью приложения на смартфоне и даже отправиться в космос с помощью шлема виртуальной реальности.

Добавим, все центры будут плотно взаимодействовать друг с другом и другими учебными заведениями. Так, например, Богандинская школа №1 уже начала совместную работу с Тюменским колледжем цифровых и педагогических технологий и школой юного краеведа "Тюменский следопыт". В планах – участие во Всероссийских открытых уроках "Проектория" и "Уроки настоящего", Всероссийском профориентационном проекте "Билет в будущее" и международном онлайн-квесте "Сетевичок".

Напомним, центры цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста" создаются в рамках нацпроекта "Образование" (федерального проекта "Современная школа").