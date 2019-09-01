  • 20 сентября 201920.09.2019пятница
  • USD64,2199
    EUR70,9373
  • В Тюмени 11..13 С 6 м/с ветер юго-западный

Тюменские бойцы студотрядов подведут итоги трудового сезона

Общество, 09:09 20 сентября 2019

Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Презентацию трудового семестра проведут бойцы студенческих отрядов Тюмени в центре "Семья" 20 сентября.

В этом году организаторы решили отойти от стандартного формата выступлений и встреча пройдет в формате "печа-куча", рассказала комиссар Тюменского регионального отделения, комиссар студотрядов УФО Елена Доценко

"Бойцам-строителям интересно узнать, как работали медики, сельхозотряды, проводники. Желание сравнить свой трудовой семестр, поделиться опытом с другими понятно. Оцениваться будет информативность, творческий подход к защите", - уточнила она.

"Печа-куча" — это презентация, ограниченная временем и количеством слайдов. Она должна состоять из 20 слайдов с демонстрацией каждого по 20 секунд.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# студенческий отряд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:42 20.09.2019Глава Минприроды оценил переход на новую систему обращения с ТКО в Тюменской области
09:31 20.09.2019Циркуляционные линии горячего водоснабжения проложили к домам на улице Широтной
09:20 20.09.2019Тюменцы получат подарки от художника Юрия Юдина за лучшие отзывы о его выставке
09:09 20.09.2019Тюменские бойцы студотрядов подведут итоги трудового сезона