Тюменские бойцы студотрядов подведут итоги трудового сезона

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд | Фото: Тюменский областной студенческий отряд

Презентацию трудового семестра проведут бойцы студенческих отрядов Тюмени в центре "Семья" 20 сентября.

В этом году организаторы решили отойти от стандартного формата выступлений и встреча пройдет в формате "печа-куча", рассказала комиссар Тюменского регионального отделения, комиссар студотрядов УФО Елена Доценко

"Бойцам-строителям интересно узнать, как работали медики, сельхозотряды, проводники. Желание сравнить свой трудовой семестр, поделиться опытом с другими понятно. Оцениваться будет информативность, творческий подход к защите", - уточнила она.

"Печа-куча" — это презентация, ограниченная временем и количеством слайдов. Она должна состоять из 20 слайдов с демонстрацией каждого по 20 секунд.