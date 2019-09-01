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Тюменцы смогут записаться в музеи с помощью приложения

Общество, 10:59 20 сентября 2019

Российский союз молодежи | Фото: Российский союз молодежи

Мобильное приложение "Пойдем в музей" позволит тюменцам легко записаться на экскурсии и мероприятия в любой музей региона, сообщает Российский союз молодежи.

Приложение также представляет собой комплекс виджетов для повышения интереса у аудитории к учреждениям культуры: новостная лента, онлайн-тесты и квесты, дополненная реальность, push-уведомления об интересных исторических и культурных датах и событиях.

Пользователи смогут оставить комментарии и поставить оценку экскурсоводу, культурной программе или мероприятию.

С помощью приложения пользователи смогут бронировать билеты онлайн, узнавать расписание выставок, оценивать мероприятия и работу экскурсоводов, знакомиться с афишей, проходить образовательные игры и квесты.

У приложения "Пойдем в музей" нет аналогов ни в России, ни в мире. Впервые разработка объединит на своей платформе не один, а сразу несколько региональных музеев и даст полную информацию обо всех событиях, которые происходят на этих площадках.

Приложение работает на платформах iOs и Android и является бесплатным. Скачать его можно в App Store по ссылке, в Google Play – здесь.

Проект реализован ТООО ООО "Российский союз молодежи" при поддержке департамента культуры Тюменской области.

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# искусство , культура , мобильное приложение , музеи

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