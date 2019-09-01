Подозреваемого в похищении денег из банка "Открытие" задержали в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области (архив) | Фото: УМВД России по Тюменской области (архив)

Подозреваемого в нападении на отделение банка "Открытие" на ул. Щербакова задержали 20 сентября. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей регионального УМВД России Антон Каморников.

"Подозреваемого в этом преступлении задержали сотрудники уголовного розыска, проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательной базы", — сообщил Антон Каморников.

Напомним, нападение на отделение банка "Открытие" в заречной части города произошло утром 17 сентября. Злоумышленник похитил 1 миллион 200 тыс. рублей. Деньги, которые унес мужчина, были средствами банка, они были застрахованы.

Инна Пахомова