Более двухсот образцов вооружения покажут тюменцам в ТВВИКУ

| Фото: "ТВВИКУ" во ВКонтакте (архив) | Фото: "ТВВИКУ" во ВКонтакте (архив)

Более 200 образцов средств инженерного вооружения увидят жители областной столицы в день открытых дверей, который пройдет в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала А.И. Прошлякова (ул. Льва Толстого, 1) 29 сентября.

На день открытых дверей приглашают учащихся старших классов школ, гимназий, лицеев, кандидатов на поступление в училище.

В программе — встреча с командованием ТВВИКУ. Кроме того, гости увидят образцы средств инженерного вооружения. "Познакомим посетителей с аудиториями, лабораторной базой, покажем динамические мультимедийные тренажеры, на которых проходят обучение курсанты", — рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе Михаил Багров.

Дни открытых дверей в ТВВИКУ проводят ежегодно. Как отмечает Михаил Багров, интерес молодежи к этим мероприятиям не иссякает.

"Желающим стать курсантами ТВВИКУ важно успешно сдать ЕГЭ по профильным предметам, которые нам подходят. Естественно, немаловажен уровень физической подготовки. Также кандидаты должны пройти профессиональный психологический отбор. Все это идет в комплексе", — заключил заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе. Училище принимает людей со всей страны, 50% — это жители Тюмени и региона.

День открытых дверей начнется 29 сентября в 10 часов. Побывать на экскурсии в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище им. маршала А.И. Прошлякова жители областной столицы смогут в течение трех часов.

Инна Пахомова