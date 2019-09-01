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Жителям Тюменской области предлагают написать, какие дороги нуждаются в ремонте

Общество, 17:43 20 сентября 2019

rosavtodor.ru | Фото: rosavtodor.ru

Тюменцев приглашают принять участие в опросе в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он проходит в группе "Дороги Тюменской области" социальной сети Вконтакте.

Как сообщает Главное управление строительства Тюменской области, каждый житель региона может написать, куда должен прийти нацпроект в новом году и какие дороги области нуждаются в ремонте.

Дорожный сезон в тюменском регионе продлится до середины октября. Большинство ремонтных работ уже завершены, а дорожники начинают формировать планы на новый сезон.

Все полученные пожелания будут включены в повестку общественных обсуждений новой программы ремонта на 2020 год.

Напомним, что в 2019 году запланированы и продолжаются работы на 407 объектах общей протяжённостью 516,1 км. В национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" вошли областные дороги за пределами Тюменской агломерации.

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# национальный проект Безопасные и качественные дороги , опрос , ремонт дорог

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