Более тысячи котельных проверят в Тюменской области

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

1 тыс. 98 котельных проверят в регионе перед началом отопительного сезона инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает МЧС по Тюменской области.

Профилактическая операция "Отопительный сезон 2019" стартовала 1 сентября. Основная ее цель – повышение противопожарной защиты объектов жизнеобеспечения перед началом отопительного сезона, а также напомнить гражданам о правилах пожарной безопасности.

Специалисты МЧС, совместно с представителями обслуживающих организаций проверяют состояние подготовки котельных и теплорегулирующих установок, а также соблюдение правил эксплуатации печей.

"В настоящее время сотрудниками обследовано более 50 процентов объектов. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено"- сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Геннадий Грибич.