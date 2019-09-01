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Более тысячи котельных проверят в Тюменской области

Общество, 10:46 21 сентября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

1 тыс. 98 котельных проверят в регионе перед началом отопительного сезона инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы, сообщает МЧС по Тюменской области.

Профилактическая операция "Отопительный сезон 2019" стартовала 1 сентября. Основная ее цель – повышение противопожарной защиты объектов жизнеобеспечения перед началом отопительного сезона, а также напомнить гражданам о правилах пожарной безопасности.

Специалисты МЧС, совместно с представителями обслуживающих организаций проверяют состояние подготовки котельных и теплорегулирующих установок, а также соблюдение правил эксплуатации печей.

"В настоящее время сотрудниками обследовано более 50 процентов объектов. Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено"- сообщил заместитель начальника пресс-службы регионального управления МЧС России Геннадий Грибич.

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# ГУ МЧС России , котельные , отопительный сезон

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