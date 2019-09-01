Тюменские дзюдоисты сражаются за медали в Великом Новгороде
Тюменские спортсмены выступают в Великом Новгороде 21 сентября на престижных соревнованиях, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".
Кубок Председателя Следственного комитета Российской Федерации посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников Следственного комитета, погибших при использовании служебного долга.
Заявки на участие поступили более чем от 130 спортсменов из Республик Татарстан, Карачаево-Черкессии, Краснодарского края, Московской, Самарской, Тульской, Ярославской, Новгородской, Ленинградской, Псковской, Пензенской, Ульяновской областей.
Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" представляют Мустафа Шахнавазов, Сергей Петухов, Ибрагим Ахильгов, Бекхан Дербичев, Аршак Мелконян, Магомед-Камиль Шахнавазов, Бислан Катамардов и Егор Мурзин.