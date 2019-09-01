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Интерактивную панораму о Великой Отечественной войне можно увидеть в Санкт-Петербурге

Общество, 13:04 22 сентября 2019

https://www.gov.spb.ru | Фото: https://www.gov.spb.ru

Трехмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" открылась в Санкт-Петербурге 21 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Интерактивный проект занимает около двух тыс. квадратных метров площади в пространстве "Севкабель Порт". В залах воспроизведена обстановка, герои, предметный план и даже звуковые эффекты.

Символическая дорога ведет от самого начала войны – из белорусской деревни в 1941 году, через окопы Лужского рубежа и мастерские тульского завода, к берегу Волги, в Сталинград. Пройдя сквозь заснеженные перевалы Кавказа в момент боя советских и немецких горных стрелков, пережив мгновения форсирования Днепра и эпизоды освобождения Европы, посетитель экспозиции оказывается на крыше рейхстага в 1945 году.

Создателем масштабной экспозиции стала поисковая команда "Невский батальон". В основе панорамы использованы личные и государственные архивы, подлинные предметы военного времени, детально проработанные скульптуры и макеты техники. Эпизоды основаны на воспоминаниях ветеранов, а прообразами скульптур послужили реально жившие люди. В залах нет музейных заграждений, поэтому происходит полное погружение зрителя в происходящее.

Выставка "Память говорит. Дорога через войну" будет работать по 30 ноября.

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# Великая Отечественная война , выставка , Санкт-Петербург

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