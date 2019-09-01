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23 сентября в Тюмени пасмурно и сыро

Общество, 07:30 23 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не выше плюс 8 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 23 сентября, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и дожди.

В течение дня ветер будет меняться с юго-восточного направления на юго-западное и обратно. Его скорость составит 4-6 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.

Атмосферное давление пониженное 735-743 мм. рт. ст.

Заход солнца в 18 часов 35 минут. Долгота дня 12 часов 12 минут.

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# погода в Тюмени

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