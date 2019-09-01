23 сентября в Тюмени пасмурно и сыро
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Не выше плюс 8 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 23 сентября, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду и дожди.
В течение дня ветер будет меняться с юго-восточного направления на юго-западное и обратно. Его скорость составит 4-6 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.
Атмосферное давление пониженное 735-743 мм. рт. ст.
Заход солнца в 18 часов 35 минут. Долгота дня 12 часов 12 минут.