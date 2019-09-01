Ветераны и молодежь Ишима вышли на субботник

| Фото: пресс-службы администрации г. Ишима | Фото: пресс-службы администрации г. Ишима

Ишимские ветераны и молодежь привели в порядок могилы фронтовиков Великой Отечественной войны на городском кладбище, сообщает пресс-служба администрации Ишима.

Большинство из захоронений фронтовиков в ухоженном состоянии, но есть могилы, за которыми некому следить – в Ишиме не осталось семей и родных усопших, либо они живут далеко и приезжают навести порядок раз в год, остальное время захоронения зарастают бурьяном. Активисты городского совета ветеранов следят за ними в течение года, но в этот раз решили провести уборку массово в формате субботника.

"Эта акция посвящена 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мы будем продолжать делать все, чтобы к 9 мая все могилы фронтовиков привести в порядок. Это наш низкий поклон тем, кто защитил Родину", - подчеркнул председатель городского совета ветеранов Николай Долгушин.

К старшему поколению присоединилась и молодежь. На субботник вышел коллектив центра развития, юнармейцы школы № 7, члены и сторонники Ишимского отделения партии "Единая Россия", волонтеры. Они помогли привести могилы участников войны в нормативное состояние.

"Связь поколений особенно важна в деле сохранения памяти о подвиге нашего народа в войне", - отметил директор центра развития Сергей Рябов.

По мнению исполнительного секретаря ишимского отделения "Единой России" Максима Коренькова, своим примером ветераны демонстрируют молодежи пример достойного отношения к тем, кто защищал страну от фашизма, а это важная часть патриотического воспитания подрастающего поколения.