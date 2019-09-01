Рестораторам стало доступно льготное кредитование

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Льготное кредитование по сниженной ставке стало доступно предпринимателям в сфере торговли, ресторанного бизнеса и при сдаче в аренду имущества. Соответствующий проект постановления Минэкономразвития об изменении правил предоставления льготных кредитов малому и среднему бизнесу одобрило правительство России.

Согласно принятому документу расширяется охват сфер льготного кредитования МСБ, а также вдвое увеличивается размер кредита на инвестиционные цели, сообщает Минэкономразвития.

Заем по сниженной ставке (не более 8,5%) теперь доступен предпринимателям в сфере торговли, ресторанного бизнеса и при сдаче в аренду имущества. Ранее получить льготный кредит могли только малые и средние предприятия в сфере розничной и оптовой торговли, которые зарегистрированы или работают через филиалы в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральных округах, Республике Крым и Севастополе. Теперь это ограничение снимается, как и запрет на выдачу льготных кредитов рестораторам.

Кроме того, увеличен "потолок" кредита на инвестиционные цели с 1 млрд до 2 млрд рублей. По словам первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, мера поможет выращивать предприятия из малого и среднего бизнеса до более крупных предприятий, а также позволит расширить финансирование капиталоемких проектов.

Постановление также предусматривает увеличение субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по выданным бизнесу кредитам. Субсидия будет зависеть от категории заемщика: 3,5% – на кредиты малым предприятиям, а также средним предприятиям – участникам региональных программ повышения производительности труда; 3% – на кредиты остальным средним предприятиям. Ранее субсидирование начиналось от 2,5%.

"Теперь, когда субсидия будет зависеть от категории заемщика, банки будут охотнее выдавать льготные кредиты макро- и малым предприятиям. Раньше некоторые заемщики из числа малых предприятий не всегда могли претендовать на льготные кредиты из-за высокого риска для банков", - прокомментировал министр экономического развития Максим Орешкин.

В правительстве ожидают, что внесенные изменения позволят в разы увеличить объем выдачи займов малому и среднему бизнесу.