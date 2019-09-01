Тюменской парашютистке помогли отправиться на всероссийские соревнования

| Фото: тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии»

Оплатить участие во Всероссийских соревнованиях по парашютному спорту "Кубок Российской ассоциации героев" в с. Новокаякент (Дагестан) помогли тюменской спортсменке Екатерине Медведевой активисты "Молодой Гвардии", сообщает региональное отделение организации.

Девушка профессионально занимается парашютным спортом, регулярно ездит на учебные сборы, преподает парашютную подготовку на сборах в Казани, увлекается военной патристикой.

Для исполнения мечты ей необходимо оплатить транспортные расходы и членский взнос - 7 тыс. рублей. Самостоятельно собрать нужную сумму - 20 тыс. рублей - у спортсменки нет возможности. Отец Екатерины погиб в Афганской войне, мать - пенсионерка.

Девушка обратилась за помощью на телефон горячей линии фонда "Добро в действии". Подаренный активистами "Молодой Гвардии" сертификат оплачивает участие тюменской парашютистки в соревнованиях.

| Фото: тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии» | Фото: тюменское региональное отделение «Молодой Гвардии»

"Профессиональный спорт – это всегда дорого. В нашей стране много талантливых людей, которые не раскроют свой потенциал из-за недостатка денежных средств на экипировку, оплату членского взноса и другие расходов. Наша задача – не остаться в стороне и поддержать таких ребят. Мы сами должны быть авторами перемен, которые хотим увидеть в мире", - считает руководитель Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Ранее фонд "Добро в действии" помогли 17-летнему штангисту из п. Елань Антону Упорову. В марте 2019 года спортсмен вошел в состав сборной России для участия во Всемирных играх специальной Олимпиады, но не мог самостоятельно приобрести оборудование для соревнований. Необходимую сумму собрали за два дня. Антон Упоров выиграл все номинации в пауэрлифтинге и стал абсолютным чемпионом Всемирных игр специальной Олимпиады в Абу-Даби.