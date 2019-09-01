Тюменских школьников приглашают на фотоконкурс "Краски осени"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фотоконкурс "Краски осени" для тюменцев 10-17 лет пройдет с 23 сентября по 25 октября. Его проводят департамент городского хозяйства администрации Тюмени и детские движение "Чир", сообщает администрация города.

К участию в конкурсе приглашают учащихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования. Каждый участник может представить не более двух лично им выполненных фотографий. Они могут быть в цветном или черно-белом исполнении, размером не менее 21 х 30 см. На обратной стороне фотоработы необходимо продублировать информацию, указанную в заявке.

Фотоработы, представленные на конкурс в электронном виде и без заявок, не принимаются.

Конкурсные работы оцениваются с точки зрения соответствия тематике конкурса, художественности и оригинальности, информативности и художественных достоинств (качества фотоматериалов).

Подведение итогов и награждение победителей состоится 25 октября. Победители и участники получат дипломы и подарки.

Заявки в электронном виде принимают по электронной почте tooddchir@yandex.ru с 23 сентября по 18 октября включительно.

Фотоработы можно направить по адресу 625003, г. Тюмень, ул. Урицкого, 28, каб.14. Порядок участия в конкурсе здесь.

Справки по телефону 8 (3452) 44-42-79 – Булдакова Мария Александровна.