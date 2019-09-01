Тюменские дзюдоисты вернулись с наградами из Великого Новгорода

| Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» | Фото: центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо»

Пять медалей завоевали юные тюменские спортсмены в Великом Новгороде. 21 сентября состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо на Кубок председателя СК РФ, сообщает Центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 38 кг на первую ступень пьедестала поднялся Мустафа Шахнавазов, который также стал победителем в номинации "Самая быстрая встреча".

Серебряные медали завоевали Ибрагим Ахильгов и Бислан Катамардов. Бронзовые награды получили Магомед-Камиль Шахнавазов и Егор Мурзин.

Еще один тюменец, Сергей Петухов, был отмечен специальным призом в номинации "За волю к победе". По сумме личных результатов команда Тюмени заняла второе место.

Всего участниками состязаний стали более 100 ребят 2005-2006 годов рождения из 15 субъектов России. Отметим, турнир был посвящен памяти юных героев Отечества и сотрудников следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.