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"Точку роста" открыли в Велижанской школе

Общество, 19:08 23 сентября 2019

uon-tavda.ru | Фото: uon-tavda.ru

Мастер-классы по робототехнике, оказанию первой медицинской помощи на тренажере-манекене, использованию шлема виртуальной реальности, 3D ручек и онлайн-шахмат прошли в Велижанской средней школе в день открытия Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", сообщает управление образования администрации Нижнетавдинского района.

uon-tavda.ru | Фото: uon-tavda.ru

Руководитель Центра Ирина Столбова рассказала о задачах центра и пригласила школьников, родителей, педагогов и гостей на экскурсию по образовательному пространству.

"Точка роста" - это территория для коворкинга с зонами отдыха, проектирования, медиазонами, творческими и учебными уголками. Они созданы для формирования современных компетенций и навыков у школьников, в том числе по учебным предметам "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Это площадки для развития общекультурных компетенций, цифровой грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родителей.

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# Точка роста

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