В Тюменской области вводят в оборот неиспользуемые пашни

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4,5 тыс. га неиспользуемой пашни введут в оборот в Тюменской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба областной думы, на заседании которой была рассмотрена информация правительства о реализации закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования".

В регионе реализуется областной проект "Ввод в оборот неиспользуемой пашни земель сельскохозяйственного назначения в Тюменской области на период 2017–2020 годов". С учетом возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, плодородия почвы, экономической целесообразности вовлечения в оборот неиспользуемой пашни сформированы предложения по вводу в оборот неиспользуемой пашни в муниципальных районах Тюменской области на период 2017–2020 годов.

В 2017 году при плане 5,4 тыс. га было введено 5,5 тыс. га неиспользуемой пашни, в 2018 году при плане 3,3 тыс. га было введено 3,4 тыс. га неиспользуемой пашни. В 2019 году план ввода в оборот неиспользуемой пашни составляет 4,5 тыс. га. Работы по вводу в оборот неиспользуемой пашни продолжаются.