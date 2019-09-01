  • 24 сентября 201924.09.2019вторник
  • USD63,9453
    EUR70,2759
  • В Тюмени 3..5 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюменской области вводят в оборот неиспользуемые пашни

Экономика, 11:31 24 сентября 2019

mcx.ru

4,5 тыс. га неиспользуемой пашни введут в оборот в Тюменской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба областной думы, на заседании которой была рассмотрена информация правительства о реализации закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения и планировании их использования".

В регионе реализуется областной проект "Ввод в оборот неиспользуемой пашни земель сельскохозяйственного назначения в Тюменской области на период 2017–2020 годов". С учетом возможностей сельскохозяйственных товаропроизводителей, плодородия почвы, экономической целесообразности вовлечения в оборот неиспользуемой пашни сформированы предложения по вводу в оборот неиспользуемой пашни в муниципальных районах Тюменской области на период 2017–2020 годов.

В 2017 году при плане 5,4 тыс. га было введено 5,5 тыс. га неиспользуемой пашни, в 2018 году при плане 3,3 тыс. га было введено 3,4 тыс. га неиспользуемой пашни. В 2019 году план ввода в оборот неиспользуемой пашни составляет 4,5 тыс. га. Работы по вводу в оборот неиспользуемой пашни продолжаются.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# АПК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:31 24.09.2019В Тюменской области вводят в оборот неиспользуемые пашни
10:58 24.09.2019Сделать нефтедобычу эффективнее позволят новые технологии, уверены в Уватнефтегазе
19:30 23.09.2019Рестораторам стало доступно льготное кредитование
17:27 23.09.2019Исетские животноводы нарастили объемы молока