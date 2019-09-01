Выставка предметов Государственного исторического музея откроется в Тюмени

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Около 180 подлинных предметов смогут увидеть тюменцы на выставке "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея", которая откроется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 27 сентября в 16 часов, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

На выставке представят памятники археологии, нумизматики, редкие книги, иконы, холодное оружие – около 180 предметов из 14 коллекций Государственного исторического музея. Посетители увидят берестяную грамоту новгородского мальчика Онфима XIII века, икону "Явление Богоматери преподобному Сергию Радонежскому" XVI века, первую российскую печатную книгу "Апостол" издателя Ивана Федорова 1564 года, письма царя Петра I и князя А .Д. Меншикова, мундир офицера Лейб-гвардии Финляндского полка XIX века и многое другое. Самым "молодым" экспонатом станут листы с рукописными пометами речи маршала Советского Союза Г. К. Жукова на Параде Победы 1945 года.

"На редчайших образцах можно наблюдать непрерывную линию истории Отечества с древнейших времен до середины ХХ века. Подлинные экспонаты являются свидетелями событий разных эпох и рассказывают о многих исторических личностях, внесших свой вклад в становление страны", — рассказали в Тюменском музейно-просветительском объединении.

Выставка "Реликвии и шедевры. Из собрания Государственного исторического музея" организована Музейным комплексом им. И. Я. Словцова и Государственным историческим музеем реализуется в рамках национального проекта "Культура" и посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году.