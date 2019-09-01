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"Воскресение" Льва Толстого читали в женской колонии №13

Общество, 17:21 24 сентября 2019

УФСИН по Тюменской области | Фото: УФСИН по Тюменской области

120-летие со дня выхода в свет последнего романа Льва Толстого "Воскресение" отметили в женской исправительной колонии № 13, сообщает УФСИН Тюменской области.

В литературном кружке, созданном при учреждении, прошло обсуждение романа, тематическая викторина и лекция "Исторический обзор романа "Воскресение".

В комнате психологической разгрузки с осужденными провели тренинг, направленный на переосмысление жизненных целей и построение ориентиров на жизнь, которая ждет женщин после освобождения.

Для сотрудников УФСИН Тюменской области проведены просветительские занятия по истории уголовно-исполнительной системы, подкрепленные просмотром документальных фильмов "Кресты": прощание" и "Остров Сахалин": от Чехова до наших дней".

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# исправительная колония , Лев Толстой , осужденные , УФСИН по Тюменской области

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