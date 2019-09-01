К проверкам готов: тюменский предприниматель выполнил требования закона об онлайн-кассах, потратив на это 1 рубль

| Фото: МТС Банк | Фото: МТС Банк

Небольшая кофейня-пекарня "Два Батона" тюменского индивидуального предпринимателя Алексея расположена в бойком месте – в новом современном микрорайоне "Европейский" областного центра.

Алексей стал участником третьего этапа кассовой реформы, согласно которой с 1 июля 2019 года большинство предприятий из сфер питания, торговли и услуг, в том числе индивидуальные предприниматели без наемных сотрудников, обязаны работать с применением онлайн-кассы.

А если не установил онлайн-кассу

Игнорировать требования Федерального закона №54 ФЗ – не самая хорошая идея. Вот что грозит за нарушение:

Штраф от четверти до полной суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники (ККТ), но не менее 10 тысяч рублей — для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей — для юридических. Попавшимся на данном правонарушении повторно, если совокупная сумма расчётов без ККТ составила один миллион рублей и более, грозит дисквалификация от года до двух лет — для должностных лиц, и временное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток — для ИП и юрлиц.

Мораторий на проверки и штрафы до 1 июля 2021 года распространился только на две категории предпринимателей:

· водителей и кондукторов при продаже билетов в салоне транспортного средства;

· предприятия в сфере ЖКХ при приёме расчётов за свои услуги.

Что делать

Срочно приобретать онлайн-кассу. Выбор кассовых аппаратов нового образца довольно большой, но вот стоят они недешево. Многие предприниматели ищут способы сэкономить на покупке терминала.

"Я смотрел разные кассы, выгоднее, чем у МТС Банка, не нашёл. Меня устраивает", - поделился Алексей.

| Фото: МТС Банк | Фото: МТС Банк

Действительно выгодно – по специальному предложению, действующему до 1 октября 2019 года включительно, за 1 рубль можно получить в пользование МТС Кассу с товароучетной системой, фискальным накопителем до трех лет, договором с оператором фискальных данных на один год, регистрацией кассы в Федеральной налоговой службе, инструктажем по работе с устройством и SIM-картой с тарифом для онлайн-касс "Телематика".

"Я заполнил заявку на сайте банка и открыл расчетный счет – это условие акции. Перечислил 1 рубль с этого счета за МТС Кассу, которую мне бесплатно привез курьер", – говорит Алексей.

Как сообщается на сайте МТС Банка, стоимость открытия счета – 1 тыс. 500 рублей, а его обслуживание – 1 тыс. 500 рублей в месяц. Это вполне приемлемо по сравнению с тем, что новый терминал сам по себе стоит от 20 тыс. рублей.

Когда Алексей оплатит 14 месяцев обслуживания счета в МТС Банке, терминал перейдет в его собственность.

Больше, чем просто касса

"МТС Касса – полезный девайс. Я настроил скидочную систему для своих клиентов, слежу за суммой среднего чека, в целом вижу больше показателей по точке", – комментирует Алексей.

Добавим, что все данные из товароучетной системы терминала хранятся на облачном сервере, управление может осуществляться через личный кабинет. Пользоваться современной "умной" онлайн-кассой также просто как смартфоном.