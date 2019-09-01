Программа устранения цифрового неравенства в Тюменской области успешно выполняется

| Фото: Филиал "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях | Фото: Филиал "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

Федеральная программа устранения цифрового неравенства (УЦН) в Тюменской области выполнена на 80%. С начала 2019 года "Ростелеком" обеспечил бесплатным доступом в Интернет жителей еще в 31 населенном пункте региона, сообщает пресс-служба провайдера.

В 12 районах работы по запуску точек доступа в Интернет выполнены полностью – это Армизонский, Аромашевский, Голышмановский, Заводоуковский, Исетский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Омутинский, Сладковский, Юргинский и Ялуторовский.

| Фото: Филиал "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях | Фото: Филиал "Ростелекома" в Тюменской и Курганской областях

"Вопросы развития инфраструктуры связи и повышения доступности интернет-услуг для социально значимых объектов и населения важные направления реализации национального проекта "Цифровая экономика". Один из примеров эффективного партнерства государства и бизнеса по данному направлению - федеральный проект устранения цифрового неравенства. Результаты проекта — это не только возможность для жителей удаленных населенных пунктов иметь доступ к современным сервисам и информации, но и основа для реализации новых задач по развитию инфраструктуры в регионе", - рассказал заместитель директора департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

В каждом населенном пункте "Ростелеком" установил точку доступа Wi-Fi. Оборудование обеспечивает зону покрытия Wi-Fi-сигнала в радиусе до 100 метров на открытой местности при скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с. Как правило, точки доступа находятся вблизи социально значимых объектов: школ, библиотек и больниц. К Интернету жители могут подключиться с любого устройства, которое поддерживает Wi-Fi. Согласно российскому законодательству, авторизоваться можно с помощью SMS или подтвержденной учетной записи Единого портала госуслуг.

"В Тюменской области программа стартовала в 2015 году. За это время специалисты компании проложили более 1360 километров оптики. В программу УЦН вошли 204 населенных пункта региона. В 162 из них точки доступа работают уже сегодня и воспользоваться интернетом может любой желающий, причем, совершенно бесплатно", - говорит директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком"Владимир Барвинский.

За четыре года, с начала реализации проекта, доступ к сети получили около 54 тыс. жителей региона. В среднем за месяц жители региона скачивают более 3 млн мегабайт - это почти 2 тыс. фильмов или 500 тыс. песен, или 1,5 млн фотографий в инстаграм.

Федеральный проект устранения цифрового неравенства призван обеспечить доступом в Интернет все малые населенные пункты страны, в которых проживает от 250 до 500 человек. "Ростелеком", как национальный цифровой провайдер, стал исполнителем проекта.