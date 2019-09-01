Предприниматели из Китая изучают потенциал тюменских предприятий

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Делегация предпринимателей из Китая посещает тюменские предприятия, встречается с представителями профильных департаментов, общественных организаций и участвует в культурной программе. В Тюмени реализуется первый этап проекта "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор", сообщает администрация города.

Делегация из Поднебесной посетила офис Тюменского отделения "ОПОРЫ РОССИИ", где прошло официальное открытие проекта с участием вице-президента объединения предпринимателей Эдуарда Омарова и директора департамента по внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета Дмитрия Новицкого.

"Открытие в Тюмени Российско-Китайского молодежного бизнес – инкубатора - новый шаг в развитии нашего международного партнерства и развитии молодежи обеих стран. Все, что мы имеем сегодня – достояние наших старших коллег, но будущее - за молодежью, именно вы – те, кто владеет новыми технологиями и выстраивает новый вектор развития наших стран. Вместе мы можем построить самую сильную экономическую систему в мире!", - отметил Эдуард Омаров.

Делегация побывала в Ялуторовске, санатории "Сосновый бор", Ялуторовском остроге. Для иностранцев провели экскурсию по тюменскому технопарку, индустриальному парку "Боровский".

Делегация будет работать в Тюмени до 28 сентября, 25 сентября она побывает в детском технопарке "Кванториум". 26 сентября назначена встреча и обсуждения потенциальных возможностей сотрудничества в клинике "Мать и дитя", также гости побывают в Тюменской областной думе, в молодежном театральном центре "Космос" и центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор – это уникальная акселерационная программа, которая позволяет выводить действующие российские проекты и только что появившиеся стартапы на китайский рынок и привлекать китайские инвестиции в российскую экономику. В рамках инкубатора проходит обучение для резидентов и всех желающих из Тюмени от федеральных экспертов. Первый блок состоялся 22 сентября, второй пройдет 27 сентября. Основатель и генеральный директор международной консалтинговой и маркетинговой компании, специализирующейся на развивающихся странах "China Insiders" Ольга Болкунова расскажет о специфике китайского таможенного дела. Все желающие могут принять участие в образовательных лекциях, зарегистрировавшись по ссылке.