Новые возможности при выборе жилья есть у участников программы "Сотрудничество"

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Для участников программы "Сотрудничество" выбор жилья больше не ограничивается категорией "готовое жилье первичного рынка", сообщает правительство ЯНАО.

Благодаря изменениям в законодательстве, направленным на защиту дольщиков, стала возможна покупка жилья и в строящихся домах, при условии, что застройщик реализует "долевку" в рамках нового законодательства и работает с эскроу-счетами.

"В этом году у участников программы "Сотрудничество" значительно расширяется выбор жилья. Ранее у нас был опыт строительства целых микрорайонов под нужды межрегиональной программы. Затем мы перешли к системе, при которой участник "Сотрудничества" может выбрать свою квартиру самостоятельно, при условии, что она находится в построенном и уже введенном в эксплуатацию доме и продается напрямую от застройщика. Теперь, с вступлением в силу поправок в закон "О долевом строительстве", которые полностью защищают средства граждан, покупающих недвижимость в строящихся домах, участники этой программы могут выбирать как новое жилье, так и покупать "долевку". Это значительно расширяет и количество проектов, в которых они могут выбирать квартиры, варианты планировочных решений, и районы города, в которых строится это новое жилье", - пояснил руководитель окружного департамента строительства и жилищной политики ЯНАО Юрий Теряев.

Напомним, в 2019 году участниками программы "Сотрудничество" стали 600 ямальцев, из них 200 семей переезжают из аварийного жилфонда.