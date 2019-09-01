В четырех муниципалитетах региона завершили ремонт дорог по нацпроекту

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Дорожные работы в Заводоуковске, Исетском, Упоровском и Ялуторовском районах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" полностью завершены. В общей сложности там отремонтировано более 45 км региональных дорог, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В остальных муниципалитетах работы продлятся до середины октября. Всего в 2019 году запланирован ремонт на 407 объектах, в том числе на 34 объектах региональных дорог в агломерации (63,2 км) и на 167 объектах региональных дорог вне ее протяженностью 314,1 км.

В сентябре 2019 года работы велись также в Аромашевском районе. Дорожники отремонтировали тротуары у школы в с. Новопетрово, а также участок автодороги Кротово-Новопетрово с 25 по 27 км.

В Тобольском районе завершены работы на подъездах к деревням Будалино, Ломаево, отремонтирована водопропускная труба на дороге Байкалово-Сорокино. Кроме того, новые тротуары появились в нескольких населенных пунктах Вагайского района.

В Тюмени на автодороге "Тюмень-Аэропорт" для безопасности пешеходов установили п-образную конструкцию с мигающими светофорами и дублирующими знаками в районе государственного аграрного университета. Подрядчик завершил работы раньше установленных сроков.