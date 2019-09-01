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Депутаты Тюменской области, Ямала и Югры намерены развивать детский туризм

Общество, 12:20 26 сентября 2019

www.yanao.ru

Первые группы юных туристов из многодетных малоимущих семей Ямала отправятся в Когалым, Тобольск и Тюмень. Развитие детского туризма - совместный проект парламентарией Тюменской области, Ямала и Югры, сообщает правительство ЯНАО.

Ямальцев во время визита в соседние области ждет насыщенная программа: посещение океанариума в Югре, кремля и музея народных ремесел в Тобольске, единственной сохранившейся в Тюмени купеческой усадьбы и учебного полигона в с. Успенка, где расположена буровая установка. Всего в путешествие поедут 100 детей.

На Ямале юных туристов из Тюменской области примет Пуровский район. 135 детей побывают в Тарко-Сале, где смогут погрузиться в атмосферу культуры коренных народов. Ребят ждут экскурсии, игры и богатая развлекательно-познавательная программа.

"Возможность увидеть исторические и культурные достопримечательности, познакомиться с работой ведущих промышленных предприятий, узнать о заслуженных земляках – все это обогатит жизнь детей, сделает ее ярче и интереснее", - рассказал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

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# депутаты , многодетные семьи , туризм , Тюменская облдума

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