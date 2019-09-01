Офицеры Росгвардии провели квест для тюменских кадетов

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Пятиклассники Тюменского президентского кадетского училища прошли квест, который для них провели офицеры управления Росгвардии по Тюменской области. Он был посвящен 250-летию со дня рождения основателя российских войск правопорядка, генерала от инфантерии графа Евграфа Комаровского, сообщает пресс-служба ведомства.

В интеллектуальном турнире соревновались ученики двух классов. Последовательно выполняя семь заданий, ребята узнали, в каком году и при каком императоре была сформирована внутренняя стража России, что стояло на ее вооружении, а также малоизвестные факты из жизни и службы генерала Комаровского.

В завершение офицер территориального управления Росгвардии лейтенант Людмила Попова поблагодарила ребят за активную игру и рассказала им о структуре ведомства, выполняемых им задачах и мероприятиях в связи с юбилейной датой.

Команде победителей вручили диплом от имени начальника управления Росгвардии по Тюменской области и книгу "Записки графа Е. Ф. Комаровского". Все участники получили сладкие подарки от Росгвардии.

По словам капитана команды победителей Георгия Гиматова, турнир им понравился. "Нам очень понравилась игра с необычными заданиями, она получилась интересной. Мы учимся меньше месяца, впереди шесть лет обучения, поэтому очень надеемся, что такие мероприятия будут проводить постоянно", - сказал кадет.

Главному судье игры, заведующему отделом воспитательной работы Тюменского президентского кадетского училища Сергею Понамарёву, педагогу-организатору и воспитателям кадетских классов капитан Евгений Лычковский вручил благодарственные письма за активное взаимодействие и работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.