Тюменец дарит вторую жизнь шестидесятилетней "Победе"

| Фото: из архива Михаила Сальникова | Фото: из архива Михаила Сальникова

Тюменец Михаил Сальников восстанавливает автомобиль "Победа" ГАЗ М-20 1955 года выпуска.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" участник автоклуба "OldMotors — Тюмень", владелец транспортного средства Михаил Сальников, эту машину он приобрел в областной столице.

"Вообще достаточно большое количество людей, пытались восстановить ее или хотя бы поставить на ход. Когда я добрался до нее, она уже второй год стояла на постаменте у музея "Ретро-техники имени Михайлова". В ней был еле живой мотор от "Волги", напрочь отсутствовала система охлаждения. А тормоза заклинили. Кузов выглядел довольно удручающе. Впрочем, наружность бывает обманчива, и хорошенько потыкав ее отверткой, я констатировал наличие вполне живого корпуса и силовых элементов", — рассказал тюменец.

Михаил Сальников признался, что любит сложные задачи, требующие нестандартного подхода, а эта машина прямо манила его разобраться. "Многие не смогли сделать этого до меня — это был прекрасный шанс блеснуть своими умениями механика", — добавил автолюбитель.

По его словам, на данный момент в машине установлены двигатель из "Волги", новая система охлаждения, проводка, перебраны тормоза и ходовая часть.

"Показательным было мое участие и экипажа на "Победе" в прошедшем 7 сентября ралли классических и ретроавтомобилей "Союз". Хоть мы и заняли третье место в классе, для нас это была победа — ведь мы вышли на дистанцию на автомобиле, который всего за пару дней до этого поехал впервые за много лет", — вспоминает Михаил Сальников.

Дальше "Победу" ждут преобразования кузова и салона. Там, где это возможно, владелец планирует заварить дыры в панелях, где невозможно это сделать — поменяет части полностью. Салон придется перешить целиком, стараясь максимально повторить заводской стиль. Какие-то элементы салона и кузова, как сказал Михаил Сальников, удастся сделать самому, но что-то все же придется брать с "машин-доноров", либо заказывать в специализированных компаниях по производству и продаже запчастей к ретротехнике.

"В принципе занятие это мне не в новинку — мой путь ретровода начался четыре года назад, когда я купил свою первую белую "Волгу" ГАЗ-24-10, прозванную в народе "чудовище". Но тот проект нельзя назвать восстановлением, и это совсем другая история", — заключил Михаил Сальников.

Инна Пахомова