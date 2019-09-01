Екатерина Русакович расскажет о продвижении фильмов

| Фото: со страницы "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: со страницы "Медиаполис" во ВКонтакте

Лекцию о самостоятельном продвижении работы на российские и зарубежные фестивали проведет спикер агентства Festagent Екатерина Русакович в Центре развития региональных медиа и кино "Медиаполис" 28 сентября, начало в 17 часов, сообщают организаторы.

Festagent уже семь лет взаимодействует с крупными фестивалями в России и Европе – Festival de Cannes (Франция), Berlinale (Германия), International Film Festival Rotterdam (Нидерланды), Московский международный кинофестиваль (Россия) и другими.

Встреча проводится в рамках проекта "Гранат". Это конкурс, в котором можно получить финансирование своего проекта, а также знания и опыт от федеральных профессионалов из мира кино. Участники создают проекты в нескольких направлениях - от документального кино до анимационного сериала. Лекция станет частью двенадцатого этапа проекта (питчинг и дистрибуция) и впервые в Тюмени будет полностью посвящена дистрибуции контента.