Многодетным семьям региона положены дополнительные налоговые льготы

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Дополнительные налоговые льготы предусмотрены для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, начиная с налогового периода 2018 года, сообщает федеральная налоговая служба по Тюменской области.

Многодетным гражданам расчет земельного налога произведен с учетом вычета в размере кадастровой стоимости шести соток в отношении одного земельного участка, а если площадь участка 600 кв. метров или меньше, то начисления налога не будет. В случае, если участок многодетного родителя (усыновителя, опекуна) составляет 15 соток, то шесть из них налогом облагаться не будут. Если такой земельный участок находится в совместной собственности у многодетных родителей, то они оба имеют право на вычет. В Тюменской области более 5 тыс. многодетных граждан уже реализовали свое право на налоговую льготу по земельному налогу.

По транспортному налогу льгота предусмотрена для одного из родителей в многодетной семье, на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л.с. Аналогичная льгота предоставляется одному из родителей ребенка-инвалида и одному из опекунов инвалида с детства, признанного судом недееспособным. Такая льгота предоставлена более чем 500 налогоплательщикам региона.

По налогу на имущество физических лиц налоговая база (кадастровая стоимость) уменьшается дополнительно на 5 кв. метров по одной квартире (комнате) и на 7 кв. метров – по одному жилому дому в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Например, за жилой дом площадью 105 кв. метров налог на имущество физических лиц исчисляется с учетом того, что 50 кв. метров из них не облагаются налогом по общему вычету, а еще 21 кв. метр – за счет дополнительного вычета на трех несовершеннолетних детей. В 2019 году льготу по налогу на имущество получили 22,5 тыс. многодетных граждан.

Пользователям сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" налоговые уведомления направлены только в электронном виде, а гражданам, которые не подключены к сервису Личный кабинет, сводные налоговые уведомления направлены по почте заказным письмом.

Если в уведомлении налоговая льгота не учтена, то налогоплательщику необходимо сообщить в налоговые органы о праве на льготу любым удобным способом: через "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"; лично обратившись в любую налоговую инспекцию; через интернет-сервис "Обратиться в ФНС России", выбрав налоговый орган по месту учета налогоплательщика; через МФЦ; путем направления заявления установленной формы о предоставлении налоговой льготы по почте.

Оплатить имущественные налоги необходимо не позднее 2 декабря 2019 года.