Излишками урожая поделились к празднику пожилых людей в Юргинском районе

| Фото: https://vk.com/yurginskoe72 | Фото: https://vk.com/yurginskoe72

Около 30 жителей Юргинского района поделились излишками овощей и фруктов со своих приусадебных участков с ветеранами войны и труда в рамках масштабной областной акции "Пусть осень жизни будет золотой".

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" руководитель службы социальной помощи и ухода на дому Комплексного центра социального обслуживания населения Елена Харламова, организаторы не просто объявили сбор излишек сельхозпродукции, а провели районный конкурс "Праздник урожая – Тюменское подворье". По условиям, его участниками стали юргинцы пожилого возраста.

"Подведение итогов с презентацией различных овощных блюд, салатов, варений и других заготовок на зиму состоялось в нашем Центре 26 сентября. Победителем конкурса стала серебряный волонтер клуба "По зову сердца" Валентина Колычева. Ей вручили путевку в областной социально-оздоровительный центр "Красная гвоздика", она отправится туда на десять дней в ноябре", - рассказала Елена Харламова.

Памятные подарки также получили обладательницы второго и третьего призовых мест – Галина Кузнецова из с. Юргинского и Людмила Плёнкина из с. Лесного.

По словам представителя службы социальной защиты населения, все собранные продукты переданы ветеранам войны и труда, жителям трёх специализированных домов ветеранов в селе Юргинском.

Передача красиво оформленных "урожайных корзинок" состоялась на "Празднике двора", который прошел на придомовой территории ветеранского дома на ул. Октябрьской, 2. В честь приближающегося Дня пожилого человека участники волонтерского клуба, воспитанники Детской школы искусств, работники культуры провели небольшой концерт. Те, кто в силу возраста и состояния здоровья не смог принять участие в праздновании, принимали подарки и поздравления у себя в квартирах.

"Мы рады, что акция получилась запоминающейся, приятной для всех ее участников. Желание поделиться урожаем выразили многие земляки. Были даже именные подарки, так из Лесновского сельского поселения "адресную" урожайную корзинку мы передали для мастера спорта СССР по тяжелой атлетике, почетного гражданина района Василия Егоровича Кузьминых", - поделилась Елена Харламова.

Ирина Кургузова