  • 27 сентября 201927.09.2019пятница
  • USD64,2888
    EUR70,3834
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

Победители регионального Слета школьных лесничеств получили награды

Общество, 12:31 27 сентября 2019

департамента лесного комплекса | Фото: департамента лесного комплекса

Команда "Сладковские лесовички" из Сладковского района стала победителем XII слета школьных лесничеств Тюменской области, который завершился в детском лагере "Витязь". Второе место - у "Таежных робинзонов" из Упоровского района, третье место завоевала команда "Лесовичок" из Армизонского района, сообщает департамент лесного комплекса.

Участниками слета стали более 150 детей из разных муниципальных районов. С 24 по 26 сентября они соревновались в знании лесных наук.

В первый день ребята прошли индивидуальные специализированные конкурсы по лесоведению, таксации, ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и экологии, оформили выставку-конкурс "Проект обустройства места отдыха в лесу", выступили в конкурсе агитбригад "Сохраним леса Сибири!".

Второй день был посвящен практическим навыкам: ориентированию на местности и спортивному туризму, основам оказания первой медицинской помощи и другим направлениям.

Теоретическую и практическую подкованность участников движения проверяли преподаватели Тюменского лесотехнического техникума и Института биологии Тюменского государственного университета, представитель департамента недропользования и экологии Тюменской области, руководитель общественной организации "Федерация спортивного ориентирования Тюменской области".

XII слет школьных лесничеств Тюменской области завершился праздничным концертом и вручением наград победителям.

Первое место в командном конкурсе агитбригад заняла команда "Муравей" из Абатского района. Первое место в командном конкурсе "Лесное многоборье" - у "Сладковских лесовичков". Награды также получили победители индивидуальных конкурсов.

﻿

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# слет , школьные лесничества

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:48 27.09.2019В Тюмени Da Vinci помог хирургам удалить сложную опухоль у молодой женщины
13:37 27.09.2019Бесплатно проверить сердце тюменцам предложат в ТРЦ "Сити Молл"
13:26 27.09.2019Фильм "Хиросима, моя любовь" покажут бесплатно в Центре "Дзержинец"
13:15 27.09.2019Школа наставников начала работу в Тюменском медицинском университете