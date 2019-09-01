Победители регионального Слета школьных лесничеств получили награды

| Фото: департамента лесного комплекса | Фото: департамента лесного комплекса

Команда "Сладковские лесовички" из Сладковского района стала победителем XII слета школьных лесничеств Тюменской области, который завершился в детском лагере "Витязь". Второе место - у "Таежных робинзонов" из Упоровского района, третье место завоевала команда "Лесовичок" из Армизонского района, сообщает департамент лесного комплекса.

Участниками слета стали более 150 детей из разных муниципальных районов. С 24 по 26 сентября они соревновались в знании лесных наук.

В первый день ребята прошли индивидуальные специализированные конкурсы по лесоведению, таксации, ботанике, дендрологии, зоологии, энтомологии и экологии, оформили выставку-конкурс "Проект обустройства места отдыха в лесу", выступили в конкурсе агитбригад "Сохраним леса Сибири!".

Второй день был посвящен практическим навыкам: ориентированию на местности и спортивному туризму, основам оказания первой медицинской помощи и другим направлениям.

Теоретическую и практическую подкованность участников движения проверяли преподаватели Тюменского лесотехнического техникума и Института биологии Тюменского государственного университета, представитель департамента недропользования и экологии Тюменской области, руководитель общественной организации "Федерация спортивного ориентирования Тюменской области".

XII слет школьных лесничеств Тюменской области завершился праздничным концертом и вручением наград победителям.

Первое место в командном конкурсе агитбригад заняла команда "Муравей" из Абатского района. Первое место в командном конкурсе "Лесное многоборье" - у "Сладковских лесовичков". Награды также получили победители индивидуальных конкурсов.