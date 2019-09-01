В Тобольске после реконструкции запустили Соколовский водозабор

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Реконструированный Соколовский водозабор и водоочистные сооружения производительностью 25 тыс. куб. м в сутки торжественно ввели в эксплуатацию в Тобольске губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Максим Афанасьев и представитель инвестора, акционер группы компаний "Корпорация СТС" Алексей Бобров.

"Региональное правительство активно работает над реализацией федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". Использование механизма частно-государственное партнерства позволило успешно завершить реконструкцию крупного водозабора. Это важное событие для жителей Тобольска и Тобольского района", - подчеркнул Александр Моор.

В ходе реализации концессионного соглашения, которое было заключено в 2016 году между городской администрацией и компанией СУЭНКО при финансовом участии госкорпорации "Фонд содействия реформированию ЖКЖ", на Соколовском водозаборе пробурены новые артезианские скважины и построены насосные станции над ними. Кроме того, реконструированы сооружения очистки и обеззараживания воды.

"На модернизированном водозаборе используются самые современные технологии. В результате решается важная задача по обеспечению жителей Тобольска качественной питьевой водой и надежным водоснабжением. Надеюсь, в ближайшее время тоболяки почувствуют это на себе. Реализация столь сложного проекта подтверждает правильность наших решений о привлечении в сферу ЖКХ частных инвесторов, у которых есть необходимые ресурсы и компетенции", - отметил губернатор.

Практика правительства Тюменской области по использованию государственно-частного партнерства для модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства уникальна для России, считает Алексей Бобров.

"Проблем с водой везде хватает. Но в других регионах, за очень редким исключением, пока практически нет такого опыта, как в Тюменской области, когда федеральные структуры, региональные и муниципальные власти и частный инвестор сообща достигают позитивных результатов. Думаю, мы подаем хороший пример для всей страны", - отметил он.

О дальнейших перспективах развития системы водоснабжения Тобольска рассказал Максим Афанасьев.

"Потреблять воду из подземных источников теперь смогут пятьдесят процентов жителей города. Следующим этапом станет закольцовка Соколовского и Жуковского водозаборов. После этого Тобольск полностью перейдет на подземные источники водоснабжения", - сообщил он.

В ходе рабочего визита в Тобольск 27 сентября Александр Моор примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию нового водозабора в микрорайоне Сумкино производительностью 2,5 тыс. куб. м в сутки.

Кроме того, по итогам рабочей поездки в Вагайский район 26 сентября глава региона принял решение о выделении в 2020 году средств на расширение водоочистных сооружений в селе Вагай.

Евгений Бабенко