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Выставка "Тренер с душой художника" открылась в Голышманово

Общество, 18:43 27 сентября 2019

со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

Персональная художественная выставка Василия Касаткина открылась в выставочном зале Голышмановского краеведческого музея, сообщает администрация муниципалитета.

Василий Касаткин известен землякам не только как спортсмен, победитель многих спортивных соревнований и тренер по лыжным гонкам в спортивной школе, но и как творец, который зорко и с любовью подмечает живописные пейзажи родных просторов.

со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

На выставке "Тренер с душой художника" автор представил более 30 работ. Они выполнены маслом, акварелью и карандашом.

Первыми посетителями экспозиции стали коллеги-спортсмены Василия Касаткина и ценители художественного искусства.

со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

Выставка продлится до декабря 2019 года. Она открыта для всех желающих.

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# выставка , Голышманово

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