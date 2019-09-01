Выставка "Тренер с душой художника" открылась в Голышманово

| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

Персональная художественная выставка Василия Касаткина открылась в выставочном зале Голышмановского краеведческого музея, сообщает администрация муниципалитета.

Василий Касаткин известен землякам не только как спортсмен, победитель многих спортивных соревнований и тренер по лыжным гонкам в спортивной школе, но и как творец, который зорко и с любовью подмечает живописные пейзажи родных просторов.

| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

На выставке "Тренер с душой художника" автор представил более 30 работ. Они выполнены маслом, акварелью и карандашом.

Первыми посетителями экспозиции стали коллеги-спортсмены Василия Касаткина и ценители художественного искусства.

| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея | Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея

Выставка продлится до декабря 2019 года. Она открыта для всех желающих.