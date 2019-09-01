Выставка "Тренер с душой художника" открылась в Голышманово
| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея
Персональная художественная выставка Василия Касаткина открылась в выставочном зале Голышмановского краеведческого музея, сообщает администрация муниципалитета.
Василий Касаткин известен землякам не только как спортсмен, победитель многих спортивных соревнований и тренер по лыжным гонкам в спортивной школе, но и как творец, который зорко и с любовью подмечает живописные пейзажи родных просторов.
| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея
На выставке "Тренер с душой художника" автор представил более 30 работ. Они выполнены маслом, акварелью и карандашом.
Первыми посетителями экспозиции стали коллеги-спортсмены Василия Касаткина и ценители художественного искусства.
| Фото: со страницы ВКонтакте Голышмановского краеведческого музея
Выставка продлится до декабря 2019 года. Она открыта для всех желающих.