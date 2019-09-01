Выставка "Реликвии и шедевры" тюменском музее объединила сто восемьдесят уникальных экспонатов

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

180 экспонатов объединила выставка "Реликвии и шедевры", которая открылась в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 сентября.

Реликвии отечественной истории и культуры и шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства представил Государственный исторический музей из своих коллекций - от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны.

"Для меня было большой честью посетить выставку. Я очень рада, что могу посмотреть на все эти экспонаты в оригинале. И мне не нужно для этого ехать в Москву или Санкт-Петербург. Наибольшее впечатление на меня произвели листы речи Жукова", - отметила пенсионерка Лидия Петровна.

Выставка проходит в рамках национального проекта "Культура" и посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Билет на выставку стоит 250 рублей.

Виктория Грехова