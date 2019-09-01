  • 27 сентября 201927.09.2019пятница
  • USD64,2888
    EUR70,3834
  • В Тюмени 0..2 С 3 м/с ветер юго-западный

Выставка "Реликвии и шедевры" тюменском музее объединила сто восемьдесят уникальных экспонатов

Общество, 20:58 27 сентября 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

180 экспонатов объединила выставка "Реликвии и шедевры", которая открылась в Тюмени в музейном комплексе им. И. Я. Словцова 27 сентября.

Реликвии отечественной истории и культуры и шедевры изобразительного и декоративно-прикладного искусства представил Государственный исторический музей из своих коллекций - от Куликовской битвы до Великой Отечественной войны.

"Для меня было большой честью посетить выставку. Я очень рада, что могу посмотреть на все эти экспонаты в оригинале. И мне не нужно для этого ехать в Москву или Санкт-Петербург. Наибольшее впечатление на меня произвели листы речи Жукова", - отметила пенсионерка Лидия Петровна.

Выставка проходит в рамках национального проекта "Культура" и посвящена 150-летию основания первого российского исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. Билет на выставку стоит 250 рублей.

Виктория Грехова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# выставка , Государственный исторический музей , Музейный комплекс им , Словцова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:19 27.09.2019Начальник УМВД России по Тюменской области Юрий Алтынов подал рапорт об отставке
20:58 27.09.2019Выставка "Реликвии и шедевры" тюменском музее объединила сто восемьдесят уникальных экспонатов
19:27 27.09.2019Излишками урожая поделились к празднику пожилых людей в Юргинском районе
19:16 27.09.2019Тюменские школьники и студенты блеснут знаниями на интеллектуальных играх