Проект "Тюменский кампус" объединит студентов вузов и сузов города

| Фото: "Тюменский кампус"/Тюмень во ВКонтакте | Фото: "Тюменский кампус"/Тюмень во ВКонтакте

Проект "Тюменский кампус" проходит в Тюмени в пятый раз. В 2019 году участников ждет обновленный формат и полное погружение в студенческую жизнь города. Принять участие можно командой из пяти человек, при этом все члены команды должны быть студентами, проживать в общежитиях Тюмени, либо иметь иногороднюю прописку.

В течение месяца участники станут чемпионами соревнований по бамперболу и волейболу на батутах, поборются за звание "Лучший танцор" в турнире по JustDance, изобретут новое студенческое блюдо в кулинарном поединке, а также проявят креативность, выполняя другие задания. Команда, занявшая первое место в турнирной таблице, станет победителем. Первый турнир запланирован на 5 октября.

"Цель проекта – в интерактивной форме помочь приезжим студентам влиться в местную студенческую жизнь, завязать знакомства и лучше узнать город", - рассказывает о "Тюменском кампусе" руководитель проекта и член Студенческого совета Тюменской области Владимир Соколов.

Принять участие в проекте и побороться за главные призы могут все желающие студенты, для этого необходимо заполнить заявку на сайте. Зарегистрироваться в группе во Вконтакте. Проект "Тюменский кампус" реализует Студенческий совет Тюменской области, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".