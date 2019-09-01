Алтайский Стоунхендж представит тюменский Клуб путешественников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лекция "Алтайский Стоунхендж и не только…" пройдет в Клубе путешественников Тюменского отделения Российского географического общества (ул. Механическая, 31а) 2 октября в 19 часов.

О достопримечательностях Алтая расскажет путешественник Сергей Скрылёв. Речь пойдет о поездке летом 2019 года.

Кроме того, основатель Клуба путешественников Павел Ситников подготовил для гостей цикл встреч. Он расскажет о Венеции, Париже, а также о путешествии в Тибет. Он также увлечет слушателей рассказом о путешествии на Полярный Урал (ЯНАО, р. Пензо-Яха, 2001 год).

"Попытка приобретения второго скелета мамонта, в результате которой все участники едва выжили в тундре, но привезли на чучело шкуру важенки", - так анонсировал свое выступление сам автор.

Ирина Ромашкина