Алтайский Стоунхендж представит тюменский Клуб путешественников
Лекция "Алтайский Стоунхендж и не только…" пройдет в Клубе путешественников Тюменского отделения Российского географического общества (ул. Механическая, 31а) 2 октября в 19 часов.
О достопримечательностях Алтая расскажет путешественник Сергей Скрылёв. Речь пойдет о поездке летом 2019 года.
Кроме того, основатель Клуба путешественников Павел Ситников подготовил для гостей цикл встреч. Он расскажет о Венеции, Париже, а также о путешествии в Тибет. Он также увлечет слушателей рассказом о путешествии на Полярный Урал (ЯНАО, р. Пензо-Яха, 2001 год).
"Попытка приобретения второго скелета мамонта, в результате которой все участники едва выжили в тундре, но привезли на чучело шкуру важенки", - так анонсировал свое выступление сам автор.
Ирина Ромашкина