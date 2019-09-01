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Ташкентский хокимият заинтересован в сотрудничестве с тюменским регионом

Экономика, 14:16 29 сентября 2019

admtyumen.ru (архив) | Фото: admtyumen.ru (архив)

Визит делегации Ташкентской области во главе с заместителем хокима Джамшидом Абдусаламовым пройдет в Тюмени 2-5 октября.

В составе узбекской делегации 17 человек, включая представителей органов власти и бизнеса Ташкентской области сельскохозяйственной, строительной отраслей, легкой промышленности.

Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сотрудничество региона с Республикой Узбекистан в последние годы активно развивается. В октябре 2018 года большая делегация Тюменской области участвовали в Первом форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном, прошедшем под эгидой глав государств. Губернатор Александр Моор подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах с хокимиятом Ташкентской области (Республика Узбекистан).

По данным таможенной статистики за 2017-2018 годы внешнеторговый оборот Тюменской области с Узбекистаном оставался примерно на одном уровне - около 17 млн долларов США, и в основном - это экспорт полимерных материалов, фанеры, изделий из стекла и, в небольших количествах, сельскохозяйственной продукции. Импорт из Узбекистана пока незначителен - 118 тыс. долл. США.

В программе предстоящего визита - посещение предприятий и учреждений, встречи в правительстве региона и с руководителями органов государственной власти Тюменской области, на которых будут обсуждаться возможности расширения сотрудничества.

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# инвестиции , сотрудничество , Узбекистан

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