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Новый документ для устройства на работу появился в России

Общество, 15:59 29 сентября 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

В России вступило в силу постановление правления ПФР об утверждении новой формы свидетельства обязательного пенсионного страхования. Теперь вместо зеленой карточки с номером индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданину нужно предъявить работодателю электронный документ — уведомление из ПФР, пишет РИА Новости.

В уведомлении указываются те же данные, что и в карточке СНИЛС: страховой номер лицевого счета, фамилия, имя, отчество работника, дата и место рождения, пол и дата регистрации в системе индивидуального учета.

Получить документ можно в территориальном органе ПФР, в МФЦ, а также через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Каждое уведомление защищено электронной подписью уполномоченного должностного лица территориального отделения Пенсионного фонда.

Выданные до 1 апреля 2019 года бумажные страховые свидетельства остались в силе.

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# ПФР , работодатель

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