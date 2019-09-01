Тюменец Джавад Гусейнов завоевал серебро первенства мира по дзюдо

| фото ЦОП "Тюмень-дзюдо" | фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Серебряную награду первенства мира по дзюдо завоевал Джавад Гусейнов, представляющий центр олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" и ДЮСШ "Тура". в В мировом первенстве, которое прошло в городе Алматы (Казахстан), за победу боролись 460 спортсменов из 61 страны мира, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

В весовой категории до 90 кг среди 31 участника Джавад Гусейнов завоевал серебряную награду, одержав верх в четырех поединках над Амр Абд Елрехимом из Канады, Кайратбеком Сабитом из Казахстана, Даниелем Аккогли из Италии и Роем Сиваном из Израиля. Вторая и четвертая встречи закончились досрочно – оценкой "иппон".

Результат Джавада, достигнутый в первенствах Европы и мира, показал, что спортсмен является лидером в данных возрастной и весовой категориях.

В медальном зачете сборная команда России расположилась на третьем, пропустив вперед спортсменов из Японии и Турции.