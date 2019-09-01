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Движение по улице Мельникайте возобновят в Тюмени с первого октября

Общество, 10:21 30 сентября 2019

"Тюмень - наш дом" во Вконтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во Вконтакте

Возобновление движения по прямому ходу по улице Мельникайте по двум полосам в каждом направлении планируется с 1 октября, сообщает администрация Тюмени.

На 1 ноября намечено открытие временных проездов по улице 30 лет Победы. По проекту здесь появится новая развязка с путепроводом длиной 163 м на втором уровне, а с учетом всех съездов – чуть менее четырех километров. Строительство такой автодороги поможет увеличить пропускную способность и ликвидировать заторы.

По словам председателя комитета строительства и ремонта дорожной инфраструктуры городского профильного департамента Евгения Захарова, работы на одном из самых крупных объектов идут практически круглосуточно и в соответствии с графиком. Полностью завершить строительно-монтажные работы рассчитывают до конца 2021 года.

Новая автомобильная дорога появилась по ул. Николая Фёдорова в районе перекрестка с ул. Широтной. Здесь вместо гаражей проложена автомагистраль, соединяющая две главные автодороги, – ул. Объездную и ул. Широтную.

"Движение автотранспорта будет организовано по четырем полосам – по две в каждом направлении, также предусмотрена дополнительная правоповоротная полоса на примыкании к Широтной. Такой транспортный прорыв позволит снизить нагрузку на улицах Пермякова и Мельникайте", - рассказал Евгений Захаров.

Продолжение улицы Николая Фёдорова станет комфортной не только для автомобилистов. Кроме широкого дорожного полотна, на участке ведется большая работа по устройству тротуаров и велодорожек, наружного освещения и ливневой канализации.

Объект находится в высокой стадии готовности, возможно, уже во второй половине октября здесь смогут проехать первые автомобили.

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# администрация Тюмени , программа Безопасные и качественные дороги , ремонт дорог , улица Мельникайте , улица Широтная

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