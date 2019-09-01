Жители Тюменской области скачивают около пяти миллионов фильмов в год

| Фото: "Ростелеком" | Фото: "Ростелеком"

Больше 400 террабайт информации потребляют тюменцы за одни сутки. Сколько интернет-трафика используют жители региона в честь Дня Интернета посчитал "Ростелеком".

2019 год стал рекордным по количеству потребленного трафика, как мобильного, так и домашнего Интернета. Показатели выросли практически в полтора раза. В месяц это примерно 155 петабайт, или около 1 млн эпизодов "Игры престолов" в формате 4К. А трафика, использованного за год в Тюменской области, хватило бы для скачивания 5 млн фильмов в ультравысоком разрешении.

В сентябре 2019 года "Ростелеком" зарегистрировал новый рекорд по объему потреблению трафика в секунду. Пик пришелся на промежуток с 21 до 22 часов.

Мониторинг показывает, что просыпаться жители региона начинают около 6 часов – утро начинается с социальных сетей и постепенно переходит в просмотр электронной почты и браузинг на рабочем месте. К вечеру трафик растет рекордными темпами, пик пользования приходится на промежуток с 18 до 22 часов. В это время тюменцы не только смотрят фильмы, сериалы и интернет-телевидение, но и активно скачивают контент и садятся за компьютерные игры.

Все это стало возможным благодаря тому, что "Ростелеком" ведет в Тюменской области оптическую модернизацию каналов связи. Сегодня более 70% семей региона могут подключить Интернет на скорости до 100 Мбит/с.