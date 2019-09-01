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Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тюмени

Происшествия, 13:27 30 сентября 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Обстоятельства гибели тюменца выясняют следователи. Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружено у дома по ул. Менделеева 28 сентября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.

В ходе назначенной проверки следователи установят причины трагедии. Следователи осматривают место происшествия, проводят опросы очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, погибший мужчина упал с высоты 15 этажа.

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