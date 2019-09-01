Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины в Тюмени
| Фото: tyumen.sledcom.ru
Обстоятельства гибели тюменца выясняют следователи. Тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружено у дома по ул. Менделеева 28 сентября, сообщает следственное управление СК РФ по Тюменской области.
В ходе назначенной проверки следователи установят причины трагедии. Следователи осматривают место происшествия, проводят опросы очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По предварительным данным, погибший мужчина упал с высоты 15 этажа.