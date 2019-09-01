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Сервис для проверки автомобилей по отзывным кампаниям запустили в России

Общество, 17:27 30 сентября 2019

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии | Фото: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Систему проверки автомобилей на предмет участия в отзывных кампаниях запустили Росстандарт и Авто.ру, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.

Отзыв – это корректирующая мера, направленная на устранение возможного дефекта продукции и реализуемая в рамках так называемых отзывных кампаний.

"Отзывные кампании являются обычной практикой в мире и свидетельствуют об ответственности автопроизводителя за качество и безопасность своей продукции. В России постепенно растет понимание, что нашей целью, как контрольно-надзорного органа, является не наказание производителя, а помощь в оперативном устранении брака. И сами автолюбители сегодня относятся к отзывам намного спокойнее", – отметил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

На Авто.ру теперь можно проверить актуальные отзывные кампании для машины и подписаться на оповещения о новых мероприятиях. Процедура проводится по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) или госномеру. Данные подгружаются из Росстандарта автоматически: это позволяет предоставлять последнюю информацию. Новая услуга доступна в веб-версии, но вскоре появится и в приложении. Она абсолютно бесплатна.

С 2014 года Росстандарт отозвал более четырех млн автомобилей, произведенных для российского рынка. За неполный 2019 год количество таких машин превысило 482 тыс.

Изготовители или их уполномоченные представители информируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, с помощью рассылки писем или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, размещаемом на официальном сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

"При этом брак может отсутствовать в конкретной автомашине. Специалисты проводят предварительную проверку и затем, при необходимости, ремонт транспортного средства. В случае повреждений и последующего ремонта в рамках отзывной кампании автомобили не представляют угрозы жизни и здоровью владельца", – рассказали в Росстандарте.

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# автомобили , Росстандарт

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