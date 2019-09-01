Названы победители первенства УФО по дзюдо

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Тюменцы Асан Аугалиев, Ольга Дементьева и Анжелика Таратунина признаны победителями первенства УФО по дзюдо среди девушек и юношей до 18 лет, которое прошло в СК "ЦОП "Тюмень-дзюдо" 28 и 29 сентября, сообщают организаторы.

Около 450 дзюдоистов 2003-2005 г.р. оспаривали звание лучших в 17 весовых категориях, в некоторых из них количество участников превышало 40 человек.

Спортсмены, ставшие призерами окружных соревнований, а также обладатели пяти мест получили право принять участие в первенстве России, которое состоится в Дмитрове с 28 ноября по 1 декабря.

Среди субъектов УФО команда Тюменской области по сумме личных результатов заняла третье место, как у юношей, так и у девушек.