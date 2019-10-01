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Детскую школу искусств в селе Киево построят до конца 2020 года

Общество, 10:56 01 октября 2019

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Контракт на строительство детской школы искусств в с. Киёво Ялуторовского района заключен 25 сентября. Общая площадь здания переменной этажности более 900 кв. метров, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

В детской школе искусств предусмотрено размещение концертного зала вместимостью 97 человек с костюмерной, зала для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий творчеством, а также помещения для обжига керамических изделий. Все помещения запроектированы с учетом потребностей маломобильных граждан. Для посетителей на территории школы предусмотрена наземная автопарковка.

Киёвская детская школа искусств" в 2019 году отметит свое 30-летие, дата ее открытия 2 декабря 1989 года, тогда в первый год обучения приняли 20 детей. В 2018 году число обучающих составило 143 человека. За время своего существования "Киёвская детская школа искусств" не раз становилась победителем и лауреатом областных и всероссийских конкурсов. В 2017 году школа стала лауреатом всероссийского конкурса "Лучшая сельская школа – 2017.

Срок строительства нового здания "Киёвской детской школы искусств" по контракту составляет 14 месяцев, окончание работ запланировано на конец 2020 года.

В Тюменской области в рамках национальных проектов до 2024 года предусмотрено строительство 58 школ и 26 дошкольных учреждений.

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# детская школа искусств , национальный проект Образование , строительство , Ялуторовский район

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